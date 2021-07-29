living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل تؤكد لفرنسا عدم تجسس شركة "إن إس أو" على هاتف ماكرون

29
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نفت إسرائيل لفرنسا تجسس إحدى شركاتها العاملة بمجال التكنولوجيا على هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك ضمن قضية ذكرت تقارير صحفية أنها شهدت التجسس على شخصيات دولية.
 
القدس- سبوتنيك. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن وزير الدفاع بيني غانتس أكد لنظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي، خلال زيارته لباريس، اليوم الأربعاء، أن شركة "إن إس أو" لم تخترق هاتف الرئيس ماكرون أو أي هاتف لأعضاء البرلمان الفرنسي".
 
وبحسب القناة، فقد أشار غانتس إلى أن التحقيق متواصل في الموضوع".
 
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أوفدت اليوم مسؤولين من شعبة مراقبة الصادرات الأمنية إلى مقر شركة "NSO من أجل إجراء فحص حول التحقيق الصحفي الدولي، الذي أشار إلى أن برمجية الشركة، المعروفة باسم "بيغاسوس"، قد استخدمت من قبل دول وأنظمة حكم عدة حول العالم من أجل التجسس على صحفيين ومعارضين وحقوقيين وقادة عدد من الدول.
 
وأثارت قضية برنامج التجسس على الهواتف الشخصية للآلاف بينهم قادة في دول العالم بواسطة برنامح "بيغاسوس" الإسرائيلي ضجة اعلامية كبيرة، حيث كشفت تحقيقات صحفية أنه تم اختراق نحو 50 الف هاتف شخصي من بينها هواتف صحفيين وسياسيين ورؤساء وملوك حول العالم.
 
وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، اجتماعا بمجلس دفاع استثنائي خصص لقضية بيغاسوس والأمن السيبراني، وأعلن مقربون منه أنه غيّر هاتفه الشخصي ورقمه بعد نهاية الاجتماع، وأنه يتابع هذا الملف عن كثب ويأخذ هذا الأمر على محمل الجد.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout