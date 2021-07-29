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الإمارات تؤكد "دعمها الكامل" لتونس

29
JULY
2021
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أجرى وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي، حيث أكد دعم الإمارات لتونس في ظل التطورات التي تعيشها حاليا.

وذكر مكتب وزير الخارجية الإماراتي، عبر "تويتر"، أن الجرندي أطلع نظيره "على آخر التطورات في تونس الشقيقة"، فيما عبر آل نهيان "عن ثقة ودعم دولة الإمارات الكامل لتونس وتضامنها معها في مجابهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19".

وشهدت تونس في الأيام الماضية أزمة سياسية على خلفية تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الإجراءات بتنفيذ انقلاب.

وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة على خلفية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والفساد وانتشار غير مسبوق لفيروس كورونا.

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