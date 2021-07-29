دمشق تدين "التدخل التركي" في الشؤون التونسية

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دانت دمشق "التدخل التركي" في شؤون تونس وقالت إنها تحترم "الإجراءات التي قامت بها تونس مؤخراً في إطار الدستور".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن دمشق تدين "بشدة التدخل التركي السافر في شؤون دولة تونس الشقيقة، والسياسة التركية التي لا يمكن إلا أن تدعم النهج الإخواني المتطرف الذي يسعى لتدمير الدول وتفتيت وحدتها الوطنية وفرض أجنداتها الشاذة وسياساتها البائدة على الدول والشعوب الأخرى".

ونقلت وكالة "سانا" عن المصدر أن سوريا "إذ تشدد على أحقية الشعوب في تقرير مصيرها، تؤكد احترامها الكامل للإجراءات التي قامت بها تونس مؤخراً في إطار الدستور الذي صوت عليه الشعب التونسي".

وختم المصدر بأن سوريا "على يقين بأن الدولة الشرعية في تونس والشعب التونسي قادرين على الانطلاق إلى مستقبل يقرره التونسيون أنفسهم دون أي تدخل من أي أنظمة مارقة إرهابية".