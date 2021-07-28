سلالة "دلتا" تهدد الأمريكيين وتحذيرات جديدة للحاصلين على اللقاحات

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أصدرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية توصيات جديدة بشأن تعامل الحاصلين على تطعيمات كورونا مع السلالة الجديدة من الفيروس، التي تحمل اسم "دلتا" بعد انتشارها في البلاد.

وقالت توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، إن انتشار السلالة "دلتا" في الولايات المتحدة الأمريكية، تعني أنه يجب على الجميع ارتداء أقنعة الوجه، بمن فيهم الحاصلين على التطعيم الكامل.

وذكرت توصيات مراكز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة: "حتى الحاصلين على التطعيم الكامل ضد كورونا يجب أن يعودوا لارتداء أقنعة الوجه عندما يدخلون الأماكن العامة".

وشددت توصيات مراكز السيطرة على الأمراض، على أهمية ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، خاصة التي يوجد فيها زحام، لمكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تحمل اسم "دلتا".

وقالت التوصيات إنه يوصى بارتداء أقنعة الوجه خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، ويمكن أن يتعرضوا لمضاعفات كبيرة في حالة الإصابة بفيروس كورونا.

وخصت توصيات مراكز السيطرة على الأمراض كل من المدرسين والطلاب والموظفين وزائري المدارس بارتداء الكمامات بغض النظر عن كونهم حاصلين على التطعيم الكامل من عدمه.

وقبل أيام، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من التهاون في التعامل مع سلالة "دلتا"، مؤكدا أنها ليست نكتة، بينما دعا الأمريكيين إلى الإسراع في الحصول على اللقاحات للتقليل من خطر الإصابة بالفيروس.

وبينما تقول منظمة الصحة العالمية إن التطعيم الكامل قد يحمي من المضاعفات الخطيرة للإصابة بالسلالة الجديدة إضافة إلى التقليل من مخاطرها، فإن هناك تقارير تشير إلى وجود بها بين الحاصلين على اللقاحات.

ما هي السلالات المعروفة من كورونا حاليا؟

هناك 4 سلالات معروفة من كورونا أولها هي سلالة "ألفا" البريطانية، حسب منظمة الصحة العالمية، والثانية "بيتا"، التي ظهرت بجنوب أفريقيا، والثالثة "غاما" في البرازيل، أما الرابعة فهي سلالة دلتا، التي ظهرت في الهند.