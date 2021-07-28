صحيفة: إنجلترا تقترب من استقبال السياح الأمريكيين والأوروبيين المطعمين

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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أنه من المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، غدا الأربعاء على فتح أبواب إنجلترا أمام السياح الأوروبيين والأمريكيين الحاصلين على جرعتي اللقاح.

وقالت الصحيفة إن الوزراء البريطانيين بقيادة المستشار ريشي سوناك دفعوا رئيس الوزراء للتحرك بحجة أن الوضع آمن لبدء إعادة استقبال السياح الأجانب بدون الحاجة إلى عزل صحي في حال حصلوا على جرعتي اللقاح.

وأعرب سوناك بشكل خاص عن قلقه من أن الوجهات السياحية مثل لندن سوف تخسر لصالح مواقع أخرى مثل باريس وروما التي قرر الاتحاد الأوروبي أن تستقبل السياح الأمريكيين.

وقال مسؤول في الحكومة البريطانية على اطلاع بالمناقشات الوزارية: "يمكن أن يدخل القرار حيز التنفيذ في أقرب وقت من الأسبوع المقبل".

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه بريطانيا اليوم الثلاثاء، أكبر عدد من الوفيات والحالات التي تستدعي دخول المستشفيات جراء فيروس كورونا منذ مارس/ آذار.

ووصل عدد الوفيات الجديدة في بريطانيا إلى 131 حالة جراء فيروس كورونا وهو أعلى إجمالي يومي منذ 17 مارس، وذلك بالرغم من تسجيل 14 وفاة فقط يوم الاثنين، الأمر الذي يشير إلى أن عطلة نهاية الأسبوع ربما تكون قد أثرت على مواعيد تسجيل الوفيات.

كما زاد عدد المرضى في المستشفيات البريطانية بشكل مطرد وصولا إلى 5918 وهو أيضا أكبر عدد منذ مارس. يأتي هذا بعد ارتفاع كبير بعدد الإصابات في وقت سابق من هذا الشهر.