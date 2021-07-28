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كورونا.. أكثر من 195 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم

28
JULY
2021
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم إلى أكثر من 195 مليون إصابة، منها نحو 4.2 مليون حالة وفاة.
 
وبحسب إحصاء مركز الرصد في جامعة جونز هوبكينز، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم 195,286,042 إصابة.
ووفقا لمرصد جونز هوبكينز، فقد ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 4,176,886 حالة وفاة.
 
أما عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم تلقيح الناس بها في جميع أنحاء العالم، فقد اقترب من 4 مليارات، وتحديدا 3,924,337,460.
 
وهذا الرقم لا يعني حصول الناس على جرعتي لقاح، ذلك أن هناك أشخاصا تلقوا جرعتين من اللقاح، وآخرين لم يحصلوا إلى على جرعة واحدة فقط، بل إن هناك أشخاصا حصلوا على 4 جرعات من اللقاحات المعروفة ضد فيروس كورونا.
 
وبالتالي، فإنه لا يمكن القول إن العالم يقترب من توفير "المناعة الجمعية"، حيث يتطلب ذلك تلقيح نحو 70% من السكان للوصول إليها.
 
ووفقا لرويترز، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر 2019.
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