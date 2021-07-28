أهالي قرية سورية يعترضون رتلا عسكريا أمريكيا ويجبرونه على التراجع

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منع أهالي قرية خربة الذيابة في ريف القامشلي الجنوبي الشرقي رتل مدرعات لقوات الاحتلال الأمريكي من دخول قريتهم وأجبروه على التراجع.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية من القرية أن "رتلا من 7 مدرعات تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي كان يسير على الطريق المؤدية إلى قرية خربة الذيابة إلى الجنوب الشرقي من مدينة القامشلي توقف عند مشارف القرية حيث قطع الأهالي الطريق ومنعوه من الدخول ما دفع بقوات الاحتلال إلى المغادرة والعودة من حيث أتت".

وكان أهالي قرية "فرفرة" في ريف الحسكة اعترضوا منتصف الشهر الماضي رتل آليات عسكرية أمريكية وأخرى لقوات سوريا الديمقراطية مؤلفا من 4 مدرعات، وأجبروه على التراجع.