living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تنسيق روسي سوري في عدد من المجالات ضمن متابعة مؤتمر اللاجئين

28
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وقعت روسيا وسوريا عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ضمن فعاليات متابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين في يومه الثالث.

 وضمن جدول أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة عمل المؤتمر الدولي، أجرت عدة وزارات تفاهمات ووقعت اتفاقيات مع الجانب الروسي.

في الجانب القضائي التقى وفد من وزارة العدل السورية مع فريق قانوني روسي، ونقلت صحيفة "تشرين" عن معاون وزير العدل تيسير الصمادي أن الجوانب المتعلقة بالاجتماع تركزت على اتفاقيات بين الجانبين حول نقل المحكومين وتسليم المجرمين، وأوضح أن إقرار تفاصيل ذلك سيتم يوم غد الأربعاء بعد النقاشات التي جرت اليوم ليتم العمل بها والسير فيها بشكل قانوني وصحيح.

 في مجال النقل

وضمن فعاليات الاجتماع المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر حول اللاجئين أيضا، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للطيران المدني في سوريا وشركة النقل واللوجستيات الروسية "افياديلو"، وذلك في مطار حلب الدولي، ونقلت وكالة "سانا" عن مدير المؤسسة العامة للطيران المدني السوري باسم منصور أن "الهدف من مذكرة التفاهم تفعيل رحلات الطيران الجوية بين سوريا وروسيا الاتحادية حيث تعمل الآن الخطوط الجوية السورية وشركة أجنحة الشام للطيران بين دمشق وموسكو وعبر هذه المذكرة سيتم العمل على تفعيل خط حلب كراسنودار في روسيا الاتحادية ما يسهم بتدفق حركة النقل الجوي والبضائع والركاب وينعكس إيجاباً على الفعاليات الاقتصادية والصناعية".

 في الجانب التربوي

وفي الجانب التربوي التقى ممثلون عن وزارتي التربية في سوريا وروسيا وجامعة موسكو الحكومية التربوية في قصر المؤتمرات بدمشق، ونقلت صفحة وزارة التربية السورية في الفيسبوك عن معاون وزير التربية عبد الحكيم الحماد أن الوزارة تسعى إلى "وضع خطة تعاون لتعلم اللغة الروسية بالاتفاق مع وزارة التربية الروسية، وتعميق التعاون المشترك بين البلدين في المجال التعليمي"، وأشار إلى أن أعداد الطلاب الدارسين للغة الروسية منذ عام ٢٠١٤م وحتى الآن بلغ 30120 طالبا، موزعين على 217 مدرسة مدرسة منتشرة في مختلف المحافظات السورية.

جوانب أخرى

كذلك أجرت وزارة الكهرباء السورية مفاوضات مع شركة "تكنو بروميكس بورت" الروسية، حول نظم الطاقة في سوريا، كما أقامت هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سوريا، مشاورات مع رئيس دائرة تطوير التعاون الثنائي لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية حول مسألة تنظيم الاجتماع الدوري التالي للجنة الروسية السورية الدائمة لشؤون الاقتصاد التجاري والتقني. حسب صحيفة "تشرين"

وأضافت الصحيفة أن إدارة الجمارك العامة عقدت مع نائب مدير التعاون الجمركي في هيئة الجمارك الروسية جلسة حوار حول مسائل التعاون الجمركي الثنائي بين البلدين، كما أقامت وزارة النفط والثروة المعدنية مباحثات مع أعضاء لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن، بشأن توريد صمامات لإغلاق خطوط أنابيب النفط إلى المنطقة الإدارية الخاصة، وإمكانية إنتاج منتجات نفطية.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout