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الرئيس الكوبي: خطط منظمة الدول الأميركية لمناقشة الإحتجاجات في بلادنا "مخزية"

28
JULY
2021
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إنتقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل خططا لعقد اجتماع لمجلس منظمة الدول الأميركية حول الاحتجاجات في بلاده، واصفا إياه بـ "المخزي".
وكتب رئيس كوبا على مدونته في موقع "تويتر": "النقطة التالية والتي قد تم الإعلان عنها في الخطة السوداء ضد كوبا هي فرض (اجتماع) للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية".
وأشار دياز كانيل إلى أن المنظمة التي وصفها بـ "وزارة المستعمرات بيد الأميركان" مدعوة للعب "دور الخادم المشؤوم" في هذه المخططات.
وجاءت تصريحات رئيس كوبا بعد أن أعلنت منظمة الدول الأميركية أن مجلسها الدائم سيعقد يوم الأربعاء اجتماعا لبحث الوضع في كوبا بعد احتجاجات 11 تموز.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريليا عبر "تويتر" إن الولايات المتحدة تحاول أن تفرض في إطار حملتها ضد كوبا اجتماعا لمجلس المنظمة "التي تخدمها بأنها تدعم خطط عزل وتدخلات عسكرية وانقلابات في المنطقة".

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