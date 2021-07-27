living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انفجار هائل يهز مجمعا للكيماويات في ألمانيا

27
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
هزّ انفجار هائل مجمعا للكيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية، الثلاثاء، مما أدى إلى تشكل سحابة سوداء كبيرة في الهواء، وإصابة وفقدان عدد من الأشخاص.
 
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن "المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والإغاثة في حالات الكوارث، صنف الانفجار على أنه يشكل (تهديدا كبيرا)، وطلب من السكان البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ والأبواب".
 
وقال مشغلو موقع كيمبارك في ليفركوزن، الذي يبعد حوالي 20 كيلومترا شمال كولونيا على نهر الراين، إن سبب الانفجار لم يتضح بعد.
 
وأشار بيانهم على تويتر، إلى أنه تم نشر رجال الإطفاء وعربات الكشف عن التلوث.
 
وذكرت الشرطة في مدينة كولون القريبة، أنه ليس لديها أي معلومات عن سبب أو حجم الانفجار، وليست على علم بأي إصابات في هذه المرحلة، لكنها نشرت عددا كبيرا من الجنود وسيارات الإسعاف في مكان الحادث، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
 
وطلبت الشرطة من جميع السكان البقاء في المنازل، كما حذرت السكان خارج ليفركوزن بتجنب المنطقة، وأغلقت العديد من الطرق السريعة الرئيسية القريبة.
 
وبحسب صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر" فإن الانفجار وقع في منطقة بويريغ بالقرب من محطة حرق النفايات. وأضافت أن سحابة من الدخان كانت تتحرك في الاتجاه الشمالي الغربي نحو بلدتي بورشايد لايشلينغن.
 
جدير بالذكر أن ليفركوزن تعد موطن شركة باير، إحدى أكبر شركات الكيماويات في ألمانيا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout