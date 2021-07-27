الصين تتعهد بمواصلتها دعم سوريا في مكافحة كورونا وإعادة الإعمار

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستواصل تقديم ما في وسعها من المساعدات لسوريا لمكافحة جائحة كورونا وإعادة الإعمار فيها.

وفي رسالة إلى وزير الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال فيصل المقداد، أكد مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعم بلاده "للجهود السورية الرامية إلى صون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها".