زاخاروفا تقترح على أميركا إزالة "آثارها الصغيرة" من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا

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اقترحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم الإثنين، في تعليقها على تصريح نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، جون هايتن، أن تقوم أميركا "بإزالة آثارها الصغيرة" من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تلغرام:

في وقت سابق، قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، الجنرال جون هايتن أن على الولايات المتحدة، التي ترى التطورات في أفغانستان والعراق "ألا تتجاهل التهديدات في الشرق الأوسط، بل أن تتعامل معها بشكل مختلف، وتترك آثارا صغيرة حتى يكون جسمنا أكثر تركيزًا على التهديدات من الصين وروسيا".

هذا وتصاعدت وتيرة العنف والقتال، في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.