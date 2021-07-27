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أعلن البنك الدولي وبرنامج كوفاكس المختص بتوفير اللقاح على مستوى العالم يوم الاثنين، عن آلية تمويل للتعجيل بتقديم اللقاح للدول النامية التي تتراجع فيها معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا كثيرا عن الدول الغنية.

وبحسب "رويترز"، فإن هذه الآلية تسمح للبرنامج بالشراء مقدما، بأسعار أكثر تنافسية، من شركات إنتاج اللقاح على أساس طلب مجمع من الدول من خلال تمويل من البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الحصول على اللقاح لا يزال يشكل التحدي الأكبر أمام الدول النامية في حماية شعوبها من التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للوباء.

وأوضح في بيان أن هذه الآلية سوف تتيح إمدادات جديدة من اللقاح وتسمح للدول بالإسراع في شراء اللقاحات.

واعتبر انها سوف تتيح كذلك الشفافية فيما يتعلق بتوافر اللقاحات، والأسعار، ومواعيد التسليم.

ومن المنتظر أن يساعد اتفاق البنك الدولي وكوفاكس، المدعوم من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتطعيم (جافي)، الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الحصول على المزيد من الجرعات بالإضافة إلى الجرعات التي تحصل عليها بدعم كامل.

وتأتي الآلية الجديدة في ظل تصاعد القلق إزاء بطء وتيرة التطعيمات في الدول ذات الدخول المنخفضة.