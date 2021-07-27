واشنطن ترفع مستوى تحذير السفر لإسرائيل والضفة وغزة بسبب كورونا

عبرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الاثنين عن قلقها بشأن العدد المتزايد للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة وقررت رفع مستوى التحذير الخاص بالسفر بواقع مستويين إلى "المستوى الثالث - مرتفع".



وينصح المستوى الثالث المسافرين الذين لم يتلقوا التطعيم بتجنب السفر غير الضروري إلى البلد المعني وهو المستوى السابق لأعلى مستويات تحذيرات السفر لدى المراكز الأميركية.



وحذرت المراكز أيضا من السفر إلى إسبانيا والبرتغال وكوبا وقبرص وقرغيزستان بسبب ارتفاع أعداد المصابين بتلك البلدان.