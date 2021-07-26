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فرنسا: إيران تضع فرص إحياء الاتفاق النووي في خطر

26
JULY
2021
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إنه إذا لم تعد إيران إلى طاولة المفاوضات قريبا فإنها ستضع فرص التوصل لتسوية مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي في خطر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مول في إفادة صحفية يومية: "إذا استمرت (إيران) في هذا المسار، لن تستمر فقط في التأخر عندما يكون من الممكن التوصل لاتفاق لرفع العقوبات، ولكنها تخاطر أيضا بتعريض إمكانية اختتام محادثات فيينا، وإحياء الاتفاق النووي للخطر".

هذا ولم تتوصل المحادثات النووية التي انطلقت في أبريل الماضي في العاصمة النمساوية، بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ العام 2018.

وكان من المفترض أن تنطلق الجولة السابعة مطلع يوليو الحالي، إلا أن بعض الخلافات على ما يبدو، حول مسائل أساسية عالقة عرقلت تحديد الجولة المقبلة حتى الآن.

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