10 قتلى و45 مصابا جراء حادث حافلة في كرواتيا

A + A -

لقي 10 أشخاص حتفهم وأُصيب 45 آخرون عندما انزلقت حافلة كانت متوجهة من ألمانيا إلى كوسوفو عن الطريق قرب مدينة سلافونسكي برود الكرواتية، اليوم الأحد.

قالت الشرطة إن الحافلة التي تحمل لوحات ترخيص من كوسوفو انزلقت عن الطريق وانقلبت عندما فقد السائق، وهو مواطن من كوسوفو يبلغ من العمر 52 عاما، السيطرة عليها عند الساعة السادسة صباحا، وإن سائقا ثانيا لقي حتفه في الحادث، بحسب "رويترز".

وقال سفير كوسوفو لدى ألمانيا لتلفزيون "نوفا" الكرواتي، إن معظم الركاب كانوا من مواطني كوسوفو الذين يعملون في ألمانيا ويعودون إلى بلادهم لقضاء عطلات الصيف مع عائلاتهم.

ونقل التلفزيون عن الشرطة قولها إن 15 من المصابين جروحهم خطيرة.