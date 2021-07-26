مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي شمالي الهند...

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لقي 9 أشخاص حتفهم في انهيار أرضي في ولاية هيماتشال براديش شمالي الهند، اليوم الأحد، نتيجة سقوط صخور واصطدامها بمركبة كانوا يستقلونها.

ونقلت وكالة "آسيا الدولية للأنباء" (إيه إن آي)، عن شرطة الحدود بين الهند ومنطقة التبت، أن "السيارة كانت تقل 11 شخصا".

وهرعت الشرطة إلى موقع الحادث بالقرب من قرية بادسيري بمنطقة كينور في ولاية هيماتشال براديش الجبلية، حسبما ذكرت الوكالة.

وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية إن الضحايا كانوا في زيارة، وهم من دلهي ومناطق أخرى في الهند، بينما كان أحد المصابين من السكان المحليين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيار جسر باتسيري في منطقة كينور وتضرر مركبات أخرى، حيث انزلقت الصخور على منحدر بسبب انهيارات أرضية.