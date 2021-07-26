الشرطة الفرنسية تعتقل 71 محتجا ضد تصاريح كورونا

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نقلت وسائل إعلام فرنسية، عن وزارة الشؤون الداخلية، اليوم الأحد، قولها إن الشرطة اعتقلت 71 شخصا من المحتجين على قيود "كوفيد -19" في أنحاء البلاد يوم السبت.

وقالت إذاعة "LCI" إن نحو ثلث هؤلاء المحتجين المحتجزين، أي 24 شخصا، اعتقلوا في العاصمة الفرنسية باريس.

انضم نحو 160 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد إلى المسيرات ضد قيود فيروس كورونا والتصاريح الصحية في فرنسا، يوم السبت، وقُدّر عدد المتظاهرين في باريس وحدها بنحو 11 ألفا.

في 12 يوليو/ تموز، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن إجراءات احتواء جديدة، بما في ذلك فرض تصاريح صحية إلزامية، والتي ستكون مطلوبة في المطاعم ومراكز التسوق والطائرات والقطارات الطويلة.

ستشير هذه التصاريح الطبية إلى ما إذا كان الشخص محصنا ضد "كوفيد 19" أو التأكد من سلبية اختباره للفيروس في وقت قريب. وافق البرلمان على مشروع قانون الإجراءات في وقت سابق من الأسبوع.

ومنذ 21 يوليو، أصبحت هذه التصاريح الصحية إلزامية لزيارة المتاحف والمسارح والأفلام والمهرجانات والعروض ومدن الملاهي.