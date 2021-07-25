العراق: الإطاحة بشبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر

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أعلنت خلية الاعلام الأمني في العراق، تمكن وكالة الاستخبارات من الإطاحة بشبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر في محافظتي كركوك والأنبار.

وذكرت الخلية أنه “في إطار تعقب العصابات الإرهابية وملاحقة فلولها وأذنابها ووفاءً لدماء الشهداء الطاهرة التي سقطت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر وشهداء العراق كافة، وبناءً على المتابعة والتعقب الاستخباري للمفارز الأمنية والفنية ومقاطعة المعلومات، وإكمال إجراءات البحث والتحري، نجح إبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والأنبار”.

وأضافت، أن “الشبكتين الإرهابيتين مسؤولتان عن تفجير مدينة الصدر الذي حصل يوم 19 تموز الجاري كانتا تخططان لإسناد منفذي تفجير سوق الوحيلات واستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي، إضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من بغداد والمحافظات بما يسمى بـ”غزوة العيد”، وإفشال مخططاتهم الدنيئة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل بما اقترفته ايديهم من جرم بحق أبناء الشعب”.