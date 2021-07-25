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اعتقال أربعة في أفغانستان للاشتباه بضلوعهم في هجوم عيد الأضحى

25
JULY
2021
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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد توقيف أربعة أشخاص عرفت عنهم على أنهم من طالبان للاشتباه بضلوعهم في الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي في أول أيام الأضحى، وبينهم المخطط للعملية.
 
     
وأطلقت ثلاثة صواريخ في 20 تموز/يوليو في اتجاه القصر الرئاسي في كابول  فيما كان عدد من المسؤولين يؤدون الصلاة في حديقته مع الرئيس أشرف غني قبل دقائق من إلقائه خطابا بمناسبة عيد الأضحى.
 
وسقطت القذائف الثلاث التي انفجرت اثنتان منها فقط، في دائرة كيلومتر تقريبا حول القصر الرئاسي الواقع في "المنطقة الخضراء" المحصنة أمنيا والتي تضم القصر الرئاسي وعددا من السفارات بينها السفارة الأميركية وبعثة الأمم المتحدة 

     
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي  إن "القيادي في طالبان المدعو مؤمن هو من المخططين الرئيسيين للهجوم الصاروخي" مضيفا "أوقف مع ثلاثة من رجاله، وجميعهم عناصر في طالبان".

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