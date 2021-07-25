living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحظ يبتسم لسائقة أوبر.. ماذا حدث؟

25
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بالنسبة لأولئك الذين يظنون بأن الحظ يعاندهم دائما، ربما تغير القصة التالية من هذه النظرة السوداوية. امرأة فازت بجائزة كبرى بعد محاولات مستمرة.

وفي التفاصيل التي أوردتها، شبكة "سي أن أن" الأميركية، ربحت سائقة في شركة "أوبر إيت" الخاصة بتوصيل الطعام، مبلغ ربع مليون دولار في اليانصيب.

وقالت الفائزة التي اكتفت بوصف اسمها بـ"الأم الممتنة" إنها والدة لخمسة أطفال وتبلغ من العمر 47 عاما.

وعلمت "الأمم الممتنة" التي تعيش في ولاية مريلاند بالفوز الكبير بينما كانت جالسة في سيارتها منتظرة انطلاقها في مهمة تسليم وجبة طعام لأحد الزبائن، حيث تفحص تطبيق اليانصيب الموجود في هاتفها الذكي.

وكان وقع المفاجأة السعيدة مذهلا على المرأة عندما رأت الرقم الكبير، وقالت إنها أصيبت بحالة من الجنون بعدما ربحت 250 ألف دولار.

ولم يكلفها هذا الفوز الكبير سوى بطاقة يانصيب ثمنها 10 دولارات فقط.

وقالت إن أول أمر ستقوم به هو أنها لن تعمل مع شركة "أوبر".

وكانت "الأم الممتنة" في السابق تواظب باستمرار على شراء بطاقات اليانصيب، لكنها كان تقصر الشراء على بطاقتين أو ثلاثة على الأكثر، وغالبا ما يتم ذلك أثناء إيصالها وجبات الطعام إلى الزبائن.

وعلى الرغم من فوزها بجوائز صغيرة هنا وهناك في الماضي ، بما في ذلك مبلغ 1500

دولار، إلا أن جائزة ربع مليون دولار كانت الأكبر في حياتها.

وتخطط "الأم الممتنة" لاستخدام الجائزة في سداد الديوان وتقديم الدعم المالي لأطفالها، فضلا عن دفع دفعة أولى لشراء منزل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout