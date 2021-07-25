ولاية أميركية تضع خطة بـ1.4 مليار دولار للإغاثة من كورونا

A + A -

وافقت وزارة التعليم الأميركية على خطط ولاية جورجيا لاستخدام 1.4 مليار دولار من صندوق إغاثة فيدرالي من أجل مكافحة تداعيات فيروس كورونا.

وقد وزع المسؤولون الفيدراليون بالفعل ثلثي مبلغ 4.2 مليارات دولار حصلت عليه المدارس في جورجيا بمقتضى خطة الإنقاذ الأميركية، وهو مشروع يدعمه الرئيس جو بايدن.

وتم تخصيص معظم التمويل لأكثر من 180 منطقة تعليمية في جورجيا، مع 425 مليون دولار يحتفظ بها مجلس التعليم بالولاية لتلبية احتياجات الولاية.

وتدعو خطة جورجيا إلى نشر متخصصين في التعافي الأكاديمي على مستوى الولاية، وتأسيس عيادات تابعة للصحة المدرسية.

ويوم الجمعة زار وزير التعليم الأميركي ميغيل كاردونا، مدرسة مقاطعة ديكالب لإلقاء الضوء على المساعدات الفيدرالية والتعريف بها ومتابعتها.