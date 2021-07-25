مقتل 6 عسكريين بهجوم لمسلحين متشددين في الكاميرون

A + A -

أفادت قناة "CRTV" الرسمية في الكاميرون، السبت، بمقتل 6 جنود على الأقل وإصابة 4 آخرين جراء هجوم شنه مسلحون متشددون على موقع للجيش في أقصى شمال البلاد.

وأعلن التلفزيون الرسمي حصيلة القتلى عبر "تويتر"، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى عن الهجوم.

وقال المسؤول الإداري بإقليم أقصى الشمال، لازار ندونغو، في حديث لوكالة "رويترز"، إن "مجموعة كبيرة هاجمت موقع (الجيش) في ساجمي حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي"، مضيفا أن المسلحين "كانوا على متن 6 أو 7 مركبات ودراجات نارية وبعضهم كان مترجلا"، وشدد: "لقد كان هجوما كبيرا".

وذكر مصدران عسكريان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لـ"رويترز" أن 8 جنود على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر.

ويعتبر هذا الهجوم الأكثر دموية منذ شهور في شمال الكاميرون التي تقاتل إلى جانب نيجيريا وتشاد جماعة "بوكو حرام" المتشددة ومقاتلين مرتبطين بتنظيم "داعش".