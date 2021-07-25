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قائد الحرس الثوري الإيراني: محافظة خوزستان ليست مهمة فقط بل ومقدسة بالنسبة لنا

25
JULY
2021
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قال قائد "الحرس الثوري الإيراني" اللواء حسين سلامي إن "محافظة خوزستان لا تعد فقط مهمة بل هي مقدسة بالنسبة لنا، ونشعر بهويتنا عندما نخطو على هذه الأرض".

وفي تصريح لوكالة "فارس"، أضاف اللواء سلامي: "كما كنا إلى جانب المواطنين في السيول التي اجتاحت المحافظة قبل عامين، سنكون معهم أيضا حتى نهاية هذه الأزمة".

وأشار إلى أنه "إثر الأوامر الصادرة عن مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي التي أبلغها للمسؤولين لمتابعة حل مشكلة المياه في خوزستان، فقد جئنا اليوم إلى خوزستان لنشهد عن كثب جهود إخوتنا في فيلق (ولي عصر) للحرس الثوري في هذا المجال".

وحول إجراءات الحرس الثوري لمعالجة مشاكل خوزستان قال: "تم مد أنبوب بطول نحو 525 كم وقطر 2 متر من قبل (مقر خاتم الأنبياء للبناء والإعمار) في إطار مشروع (غدير) لإيصال المياه من منطقة شوش إلى مختلف المدن منها دارخوين وأهواز وخرمشهر وهويزة وشادكان وحميدية وآبادان".

وتابع: "هنا روضة شهداء إيران العظام.. خوزستان ليست مهمة لنا فقط بل هي مقدسة أيضا، حينما نسير على هذه الأرض نشعر بالهوية".

وأردف: "سنواكب المواطنين حتى النهاية ولن نتركهم وحيدين إطلاقا".

من جانبه، أشاد محافظ خوزستان قاسم سليماني دشتكي بـ"التزام الشرطة الإيرانية بمستويات عالية من ضبط النفس رغم الإصابات التي تلقتها قوات الشرطة جراء الاحتجاجات في المحافظة".

وأضاف: "لولا هذا التعامل كنا سنشهد ظروفا كارثية في بعض المدن الجنوبية منها سوسنغرد".

وطالب بتأمين أنظمة تحلية المياه لإنهاء مشكلة مياه الشرب في بعض مدن المنطقة.

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