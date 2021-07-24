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الفاتيكان يكشف لأول مرة عن ممتلكاته العقارية

24
JULY
2021
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كشف الفاتيكان للمرة الأولى النقاب عن معلومات حول أصوله العقارية، حيث ذكر أنه يملك نحو 5 آلاف عقار، في إطار أكثر عمليات الإفصاح المالي تفصيلا.

ونشر الفاتيكان المعلومات الجديدة، اليوم السبت، في وثيقتين عبارة عن بيان مالي مجمع لعام 2020 للكرسي الرسولي وأول ميزانية عامة على الإطلاق لإدارة تراث الكرسي الرسولي.

وتمثل إدارة تراث الكرسي الرسولي نوعا من مكاتب المحاسبة العامة وتدير الثروة العقارية والاستثمارات وتدفع الرواتب وتعمل كمكتب للمشتريات وإدارة الموارد البشرية.

وأصدر الفاتيكان أكثر من 50 صفحة من التفاصيل المالية من الوثيقتين، التي شملت كل منهما عددا غير مسبوق من الرسوم التوضيحية والخرائط، ومقابلتين تضمنتا شرحا لهذه التفاصيل.

وأظهرت ميزانية إدارة تراث الكرسي الرسولي التي جاءت في 30 صفحة أن الفاتيكان يملك 4051 عقارا في إيطاليا ونحو 1120 في الخارج لا تتضمن سفاراته في الخارج.

وتشير الوثائق إلى أن نحو 14% من العقارات الإيطالية تم تأجيرها بأسعار السوق بينما تم تأجير العقارات الأخرى بأسعار مخفضة كثير منها لموظفي الكنيسة، ونحو 40% من العقارات عبارة عن مباني مؤسساتية مثل المدارس والأديرة والمستشفيات.

كما أشارت المعلومات إلى أن إدارة تراث الكرسي الرسولي تملك عقارات في صورة استثمارات في مناطق راقية في لندن وجنيف ولوزان وباريس.

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