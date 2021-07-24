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تظاهرات في أنحاء ايطاليا ضد شهادات كوفيد الصحية

24
JULY
2021
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تظاهر الآلاف في العديد من المدن الايطالية السبت احتجاجا على فرض الحكومة قيودا على الأشخاص غير المطعمين ضد كوفيد، في محاولة من السلطات لكبح تزايد الاصابات بفيروس كورونا.

ومن نابولي في الجنوب الى تورينو في الشمال هتف المتظاهرون "حرية" و"تسقط الديكتاتورية" و"لا للشهادة الصحية" وهم يلوحون بالأعلام الوطنية، وامتنع معظمهم عن وضع كمامات. 

وستكون الشهادة الصحية التي تعد امتدادا لشهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي الزامية اعتبارا من 6 آب لدخول دور السينما والمتاحف وجميع الأماكن المغلقة من قاعات رياضة أو مطاعم.

والشهادة دليل على أن الشخص إما تلقى اللقاح وإما خضع لاختبار كوفيد سلبي أخيراً أو تعافى من إصابة بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يطبق أصحاب الأعمال هذا الاجراء وإلا يواجهون غرامات كبيرة بموجب القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء هذا الأسبوع في محاولة لمنع مزيد من الاغلاقات وحماية الاقتصاد الذي يتعافى ببطء.

وستعيد الحكومة تقييم اقتراح بجعل الشهادة الصحية إلزامية لاستخدام القطارات أو الحافلات أو الطائرات في أيلول.

ورفعت أمام كاتدرائية ميلانو لافتة كتب  عليها "الأفضل أن نموت أحرارا على أن نعيش مثل العبيد"، بينما كتب على لافتة أخرى في وسط روما التاريخي "اللقاحات تحررك". 

وعلق المتظاهرون في جنوى شارات نجمة داود الصفراء على ملابسهم كإعلان عن عدم تلقيهم اللقاح.

وتمت الدعوة للتظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي السبت في 80 مدينة على الأقل.

وأدى قرار فرض الشهادة الصحية في ايطاليا الى زيادة كبيرة في حجز مواعيد للتلقيح وصلت نسبتها في بعض المناطق الايطالية الصغيرة الى 200 بالمئة، وفقا لرئيس طوارئ كوفيد-19 في البلاد فرانشيسكو فيغلويولو.

وسجلت إيطاليا، إحدى أكثر الدول تضررا بكوفيد في أوروبا، أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت وخمس وفيات.

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