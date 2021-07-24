وصول 160 طنا من المساعدات الروسية إلى سوريا

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وصلت إلى مطار دمشق الدولي، اليوم السبت، مساعدات مقدمة من روسيا إلى سوريا بزنة 160 طنا.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن المساعدات الروسية تضمنت 250 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" ومستلزمات طبية متعلقة بالفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا (كيتات) تكفي لمليون مسحة.

وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أنه "في الفترة بين 24 و29 يوليو الجاري سيقوم وفد روسي يضم 230 شخصا بزيارة عمل إلى سوريا، وستوصل طائرات النقل التابعة للقوات الجوية الروسية أكثر من 160 طنا من المواد الغذائية والأدوات والمعدات والشحنات الأخرى إلى الأراضي السورية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين".

وأضافت الوزارة أن عمليات تسليم الشحنات الإنسانية ستجري في 7 مدن سورية، من ضمنها مخيمات اللاجئين والمؤسسات الطبية والتعليمية.