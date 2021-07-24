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كيم جونغ أون يبعث رسالة إلى الرئيس الصيني

24
JULY
2021
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بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة في الصين، معربا عن دعم بلاده وتعازيه في ضحايا الفيضانات.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم السبت بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بعث رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة في الصين.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "الزعيم كيم أعرب في الرسالة الشفوية عن تعاطفه العميق مع شي، وعن تعازيه لضحايا الفيضانات الأخيرة التي خلفت خسائر هائلة وخسائر مادية في عدة مناطق بما فيها مقاطعة خنان بالصين".
كما عبر عن دعمه الكامل للرئيس الصيني والشعب الصيني في كفاحهما لمواجهة آثار الفيضانات وعودة الاستقرار لحياة الضحايا في أسرع وقت ممكن.
وتعرضت عدة مدن في مقاطعة خنان بوسط الصين مؤخرا لفيضانات قاتلة.
وأكدت كوريا الشمالية والصين على علاقاتهما الوثيقة والودية وسط جمود المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة والمنافسة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.

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