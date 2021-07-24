living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسؤول أمريكي: الإدارة الأمريكية غير مهتمة بالصراع مع الصين

24
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان ستؤكد خلال زيارتها للصين أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بالنزاع، ولكن بمعايير الاتصالات مستقبلا.

وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "ستؤكد شيرمان أننا لا نريد هذه المنافسة الشديدة لكي تتطور إلى صراع ، فإن الولايات المتحدة مهتمة بوجود حواجز وقائية و إرساء معايير لنهج مسؤول للعلاقات بين الطرفين".

ووفقا له، من المهم "إرساء قواعد الاتصال" و "الحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة". وأضاف أن الولايات المتحدة تقترب من المفاوضات "بدون أوهام".

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول إداري آخر إن الولايات المتحدة ستواصل تحميل الصين المسؤولية عن عدد من المطالبات، بما في ذلك الأنشطة الإلكترونية، والعمل القسري، وهونغ كونغ، ومنطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم. وجمهورية الصين ترفض كل هذه الادعاءات.

وستلتقي شيرمان على وجه الخصوص بوزير الخارجية الصيني وانغ يي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout