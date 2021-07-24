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ماذا قال أردوغان في الذكرى الأولى لإعادة فتح مسجد “آيا صوفيا”؟

24
JULY
2021
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وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعادة فتح مسجد “آيا صوفيا”.

أردوغان في الذكرى الأولى لإعادة فتح مسجد جدل جديد بشأن “آيا صوفيا” بين أنقرة و”اليونسكو”
ونشر أردوغان كلمة مصورة بالمناسبة على حسابه في موقع “تويتر”، قال فيها: “ستستمر بإذن الله أصوات الأذان والأدعية وتلاوة القرآن من مسجد آيا صوفيا حتى يوم القيامة”.

هذا وقد طالبت لجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة “اليونسكو”، اليوم السبت، تركيا بتقديم تقرير بحلول العام المقبل حول إجراءات حماية مسجد “آيا صوفيا” في اسطنبول.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا قررت العام الماضي تحويل متحف “آيا صوفيا” إلى مسجد، وذلك بعد أن ألغى مجلس الدولة في تركيا (أعلى محكمة إدارية) قرار الحكومة التركية الصادر عام 1934 الخاص بتحويل مسجد “آيا صوفيا” إلى متحف.

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