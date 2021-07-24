أذربيجان تحكم بالسجن على 13 عسكريا أرمينيا بتهم بينها الإرهاب

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أصدر القضاء الأذربيجاني، اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن مدة 6 سنوات بحق 13 عسكريا أرمينيا قال إنهم نفذوا عمليات تخريبية في أراضي أذربيجان وأدينوا بتهم عدة بينها الإرهاب.

وبحسب التحقيق، ألقي القبض على الجنود المدانين بعد أن اجتازوا في 26 و27 نوفمبر 2020 حدود الدولة الأذربيجانية حيث استولوا على مواقع في شمال غرب منطقة هادروت.

وقال القضاء الأذربيجاني إنهم شنوا هجمات على مصانع ومؤسسات ومنظمات واقعة في أراضي أذربيجان هما استهدفوا أشخاصا منفردين.

وأضاف أن "المخربين الأرمن" نفذوا في أذربيجان تفجيرات وعمليات إحراق و"أعمالا إرهابية أخرى تشكل تهديدا لحياة الناس".

وكان هؤلاء المحكومين ضمن أكثر من 60 جنديا أرمينيا ألقي القبض عليهم في ديسمبر، بعد نحو شهر من نهاية الحرب التي استمرت 6 أسابيع بين أذربيجان وأرمينيا بسبب النزاع على إقليم قره باغ ومحيطه.

وجرى إعادة بعض الجنود الذين ألقي القبض عليهم في ديسمبر إلى أرمينيا مقابل خرائط لحقول الألغام، بينما يزال آخرون يواجهون المحاكمة.