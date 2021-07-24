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البحرية الألمانية تتسلح بسفن جديدة

24
JULY
2021
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ذكرت مصادر في الجيش الألماني أن سلاح البحرية التابع للجيش سيعزز قدراته بسفن جديدة.

وتبعا لموقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية فإن شركة Fassmer GmbH Co. KG وقعت عقودا مع المركز 71 لتكنولوجيا الدفاع في سلاح البحرية الألماني لتزويد المركز بسفينتي اختبار عسكريتين جديدتين".

وأشار الموقع إلى أن السفينتين الجديدتين اللتين سيحصل عليهما المركز المذكور ستحلان محل بعض سفنه القديمة التي خدمت لأكثر من 30 سنة.

ومن جانبه قال مدير المركز، توماس فالنر: "تتطلع إدارة مركزنا للحصول على سفن جديدة مزودة بأحدث المعدات، ونتوقع أن نتسلم أول سفينة حديثة من هذه السفن عام 2023.. السفن الجديدة ستستخدم لعمليات الأبحاث العسكرية والاختبارات الدفاعية، وعمر خدمتها الافتراضي سيكون 3 عقود تقريبا".وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تصميم السفن الجديدة التي سيحصل عليها سلاح البحرية الألماني ستسمح لها بأن تكون سفنا متعددة الأغراض، إذ ستستعمل في دعم علميات الغوص والبحث المائي، كما ستستخدم في مرافقة الغواصات والزوارق الحربية المأهولة وغير المأهولة أثناء الاختبارات، وستشارك في عمليات اختبار الأسلحة الجديدة.

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