living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقتل 13 شخصا في هجوم لمتمردين بأفريقيا الوسطى

23
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى إن هجوما لمتمردين على محافظة أوهام أوقع ما لا يقل عن 13 قتيلا.
 
موسكو- سبوتنيك. وقالت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، الخميس، إن العديد من المدنيين قُتلوا وأصيب آخرون نتيجة للهجوم الذي شنه مقاتلو تحالف الوطنيين من أجل التغيير.
 
وأضاف بيان لبعثة الأمم المتحدة في وقت متأخر من يوم الخميس: "تم إرسال دورية مشتركة على الفور إلى منطقة نانا باكاسا للتحقق من المعلومات [المتعلقة بالضحايا]"، مضيفا أن "الدورية عثرت على 13 جثة في بونجبوتو على بعد 12 كيلومترا من مدينة بوسانغوا". 
 
يشار إلى أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشهد حالة من الاضطراب السياسي منذ الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الثاني 2020، عندما اتهم معارضون للرئيس فوستان آرشانج تواديرا الذي تمكن من البقاء في منصبه لولاية ثانية، بتزوير الانتخابات.
 
واندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية والجماعات المتمردة في جميع أنحاء البلاد، حيث أفادت تقارير بأن المتمردين هاجموا المدنيين، بمن فيهم موظفو الإغاثة الإنسانية.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout