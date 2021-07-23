ارتفاع حصيلة ضحايا الشغب في سجون الإكوادور إلى 21 قتيلا

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قالت مصلحة السجون في الإكوادور، اليوم الخميس، إن عدد ضحايا أعمال الشغب في سجون البلاد ارتفع إلى 21، وذلك نتيجة لحادثة الهروب التي حدثت في أحد السجون صباح هذا اليوم.

بوينس آيرس - سبوتنيك. وذكرت مصلحة السجون في بيان لها: "أعمال الشغب في سجني (إقليمي) كوتوباكسي وغواياس أسفرت عن مقتل 21 نزيلا وإصابة نحو 57 شخصا بينهم عدد من ضباط الشرطة".

وأضافت مصلحة السجون: "في صباح اليوم الخميس الـ22 من تموز/يوليو، اندلعت أعمال شغب جديدة في سجن كوتوباكسي، حيث جرى تسجيل فرار عدد من السجناء. وأسفرت ردود الشرطة والقوات المسلحة الفورية عن اعتقال 65 سجيناً حتى الآن".

هذا ووقعت أعمال الشغب مساء أمس الأربعاء. وفي وقت سابق أفادت الأنباء عن مقتل 18 وإصابة 40 شخصاً.

وفي وقت سابق من شهر شباط / فبراير الماضي، لقي أكثر من 50 سجينا مصرعهم، بعد اندلاع أعمال شغب داخل ثلاثة سجون في الإكوادور، بحسب الشرطة المحلية.