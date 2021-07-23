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نداء إلى نصف مليون مواطن في بريطانيا..

23
JULY
2021
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قالت وزارة الصحة البريطانية، الخميس، إن متتبعين للمخالطين لمرضى كوفيد-19 طلبوا من نحو 428 ألف فرد في إنجلترا عزل أنفسهم اعتبارا من 14 يوليو.
 
وقالت الحكومة إن نحو 90 بالمئة من 475465 مخالطا عن قرب لمرضى كوفيد-19 في الأسبوع الماضي اتصل بهم فريق التعقب والفحص التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وطلب منهم عزل أنفسهم.
 
وفي سياق متصل، قالت متاجر الجملة والسوبرماركت في بريطانيا، اليوم، إن هناك نقصا في الإمدادات وأُجبرت بعض محطات البنزين على الإغلاق بسبب نقص الوقود بعد أن طلبت السلطات، عن طريق تطبيق رسمي،من مئات الآلاف عزل أنفسهم لمخالطتهم المرضى فيما أطلق عليه تعبير "بينجداميك".
 
ونشرت صحف بريطانية صورا على صفحاتها الأولى لأرفف متاجر خاوية.
 
ومع ارتفاع حالات الإصابة اليومية في بريطانيا إلى نحو 50 ألف حالة، نُصح مئات الألوف، عن طريق التطبيق، بعزل أنفسهم لمدة عشرة أيام.
 
وقالت سلسلة متاجر سينزبري البريطانية إن الزبائن قد لا يجدون المنتجات التي يريدونها بالتحديد.
 
وذكرت سلسلة متاجر أيسلاند أنها أغلقت عددا من متاجرها بسبب نقص العمالة. وقالت شركة بريتش بتروليوم إنها اضطرت لغلق عدة محطات بنزين بسبب نقص الوقود ونقص السائقين.
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