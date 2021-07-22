زلزال قوي بلغت شدته 6.8 درجة يضرب بنما

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ضرب زلزال قوي جنوب بنما، ليل اليوم الأربعاء، بلغت شدته 6.8 درجة على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 49 كم جنوب بونتا دي بوريكا ببنما.

وأشارت الهيئة الأمريكية إلى أن الزلزال الذي وقع في تمام الساعة (21:15 بالتوقيت العالمي) كان عند دائرة عرض (7.590 شمال) وخط طول (82.881 غربا).

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم يتم الإعلان عن خسائر مادية أو بشرية حتى الآن. كما يتم الإبلاغ عن موجات تسونامي.

وكان زلزال بقوة مماثلة بلغت 6.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب الأحد الماضي، سواحل بنما، وفقا لبيانات من مراكز رصد الزلازل.