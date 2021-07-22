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بايدن: غالبية وفيات كورونا الجديدة في الولايات المتحدة لم يتم تطعيمها

22
JULY
2021
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن غالبية الحالات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وتم نقلها إلى المستشفى لم يتم "تطعيمها".
 
وقال بايدن لشبكة سي إن إن، "الأمر بسيط. لدينا جائحة بين أولئك الذين لم يتم تطعيمهم".
 
ولفت الرئيس إلى أن العبارة بسيطة وأساسية، "إذا تم تطعيمك فلن تدخل المستشفى ولن تموت".
 
وأشار رئيس الولايات المتحدة إلى أن، من بين 10 آلاف شخص لقوا حتفهم مؤخرا بفيروس كورونا من بينهم 9950 شخصا غير مطعمين.
 
وأضاف بايدن، أن "الأطفال دون سن 12 عاما قد يكونون مؤهلين للحصول على لقاح كورونا بحلول نهاية أغسطس/آب أو بداية سبتمبر/أيلول".
 
هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الشهر الجاري، بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستوفر 500 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا لنحو 100 دولة خلال العامين المقبلين، كما سيوزع حوالى 200 مليون جرعة هذا العام، والباقي في عام 2022.
 
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أواخر الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة أعطت 318 مليونا و576441 جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في البلاد، حتى يوم 22 يونيو/حزيران.
 
 وتلقى أكثر من 173 مليون شخص، حوالي 52٪ من سكان الولايات المتحدة، جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.
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