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إجلاء 700 أسرة هولندية وخسائر بمقدار 400 مليون دولار في فيضانات

22
JULY
2021
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أعلن عمدة مدينة فالكنبورخ، دان بريفو، اليوم الأربعاء، أن  الخسائر الناجمة عن الفيضانات في المدينة الواقعة في مقاطعة ليمبورخ جنوب شرقي هولندا تقدر بنحو 400 مليون يورو، مشيرا إلى إجلاء أكثر من 700 أسرة.
 
موسكو - سبوتنيك. ونقلت بوابة "إن أل تايمز" عن بريفو قوله:
 
"أدى ارتفاع منسوب نهر غيول إلى فيضانات شديدة، ويقدر إجمالي الأضرار في مدينة فالكنبورخ بحوالي 400 مليون يورو. ونصف هذا المبلغ بسبب الأضرار التي لحقت بالمباني، والنصف الآخر، خسارة الشركات والأعمال التجارية نتيجة الكارثة".
 
هذا وتعرض  أكثر من 700 منزل لأضرار بالغة، وتمت إزالة أكثر من 900 طن من المعدات المنزلية.
 
وفي هذا الإطار أوضح عمدة  مدينة فالكنبورخ أن البلدية تبحث حاليا عن سكن مؤقت للمتضررين، وفي البداية، يتم نقل الناس إلى الفنادق.
 
وقال: "العديد من المنازل لا تزال بدون كهرباء، تفوح منها  رائحة الرطوبة، الناس بحاجة إلى مكان هادئ للتفكير فيما حدث والتعافي".
 
وتم إصدار مرسوم يمنع بموجبه السكان من زيارة المناطق التي حدثت فيها الكارثة، ويمكن تغريم المخالفين.
 
وتسببت الفيضانات التي اجتاحت ألمانيا وبلجيكا وهولندا بسقوط مئات القتلى وفقدان الآلاف، إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص.
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