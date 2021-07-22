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الصين تشهد أمطارا لم تعرف مثيلا لها منذ 1000 عام

22
JULY
2021
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لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم جراء فيضانات اجتاحت إقليم خنان وسط الصين، 12 منهم قضوا غرقا في مترو الأنفاق بعاصمة الإقليم التي تشهد أشد هطول مطري منذ ألف عام حسب خبراء الأرصاد.

وأجلت السلطات حوالي 200 ألف شخص، وأشارت إلى أن 36 ألف شخص تضرروا من جراء الفيضان في تشنغتشو، حيث تعطلت خدمات السكك الحديدية والطرق، بينما وصلت المياه في السدود والخزانات إلى مستويات التحذير وبدأ آلاف الجنود عملية إنقاذ واسعة النطاق في الإقليم.

وأرسل الجيش الصيني أكثر من 5700 جندي للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء الأرصاد قولهم إن الأمطار التي غمرت مدينة تشنغتشو على مدى الأيام الثلاثة الماضية تهطل بهذه الغزارة مرة واحدة كل ألف عام.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده تواجه فيضانات خطيرة للغاية وأن سدود بعض الخزانات انهارت مما تسبب بإصابات خطيرة وخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات، مشيرا إلى أن السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جدا. وتابع: "الأحداث بلغت مرحلة دقيقة".

جدير بالذكر أن الجيش الصيني فجر سدا لإطلاق مياه الفيضانات التي تهدد واحدة من أكثر مقاطعات البلاد كثافة سكانية، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء بمدينة لويانغ في مقاطعة خنان.

 

 

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