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النفط يرتفع ما يزيد على 4% رغم ارتفاع المخزونات الأميركية

22
JULY
2021
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ارتفعت أسعار النفط ما يزيد على 4 %‎ الأربعاء مواصلة المكاسب للجلسة الثانية في ظل تلقيها الدعم من تنامي الشهية للمخاطرة رغم بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.88 دولار بما يعادل 4.2% لتصل إلى 72.23 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعدت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.1 دولار أو ما يعادل 4.6 بالمئة لتسجل 70.30 دولار للبرميل عند التسوية.

وانتعشت العقود الآجلة بعد أن نزلت نحو سبعة بالمئة يوم الاثنين، عقب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على زيادة المعروض 400 ألف برميل يوميا في كل شهر من آب إلى كانون الأول.

وتفاقمت عمليات البيع بفعل المخاوف من أن يؤثر تنامي إصابات سلالة دلتا من فيروس كورونا على الطلب في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

وجاءت المكاسب على الرغم من زيادة مخزونات الخام الأميركية للمرة الأولى منذ أيار، وأظهرت بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام زادت على غير المتوقع 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، وكان محللون يتوقعون انخفاضا 4.5 مليون برميل.

من جهة أخرى سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفاضا 121 ألف برميل و1.3 مليون برميل على الترتيب.

وقال محللو "جيه بي مورغان" إنه من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي في المتوسط 99.6 مليون برميل يوميا في آب، بارتفاع 5.4 مليون برميل يوميا عن نيسان.

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