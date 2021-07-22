مسؤول أميركي: إدارة ترامب كانت قادرة على عرقلة "السيل الشمالي 2" ولم تفعل ذلك

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صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية بأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت قادرة على عرقلة مشروع "السيل الشمالي 2" الروسي الأوروبي بالعقوبات، لكنها لم تقدم على ذلك.

وقال المسؤول في حديث للصحفيين يوم الأربعاء، إن "الإدارة السابقة كان بوسعها استخدام مختلف العقوبات لعرقلة المشروع، لكنها قررت عدم القيام بذلك".

وأضاف أنه مع تولي جو بايدن منصب الرئيس الأميركي، كان المشروع منجزا بنسبة 90%.

وتابع: "نواصل العمل للتصدي لهذا المشروع ونعتبره صفقة سيئة بالنسبة لأوكرانيا وأوروبا. ونعتقد أنه كان بوسع إدارة ترامب أن تقوم بالمزيد ونحن نتخذ الإجراءات التي نستطيع تبنيها لحماية شريكنا أوكرانيا".