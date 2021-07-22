واشنطن: ألمانيا تعهدت بالعمل على فرض عقوبات ضد روسيا حال استخدامها "السيل الشمالي-2" ضد أوروبا

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كشفت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند، اليوم الأربعاء، عن بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وألمانيا حول مشروع "السيل الشمالي-2".

وأعلنت نولاند خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي أنه "ضمن إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه، تتعهد ألمانيا بممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي لحمله على اتخاذ تدابير، بما فيها عقوبات، للحد من تصديرات الطاقة الروسية إلى أوروبا إذا استخدمت روسيا الطاقة كسلاح".

وصرحت نولاند بأن واشنطن كانت تجري مشاورات مكثفة مع كييف خلال عملية إعداد الاتفاق الأميركي الألماني، مؤكدة أن الولايات المتحدة "لم تتخذ أي خطوات لإسكات أوكرانيا"، بل على عكس ذلك كانت واشنطن تناقش مع كييف وعلى المستوى الأعلى "مطالبهم ونقاط ضعفهم".

وعلقت نولاند على الاتفاق الأميركي الألماني حول "السيل الشمالي-2" قائلة: "إنه وضع سيء وأنبوب سيء، لكن يجب علينا أن نساعد أوكرانيا".