مسؤولة أممية: غرق 20 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا

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ذكرت صفاء مسيهلي متحدثة المنظمة الدولية للهجرة أن خفر السواحل الليبي اعترض الأربعاء 4 قوارب في البحر المتوسط تقل مهاجرين إلى أوروبا، وغرق 20 مهاجرا كانوا على متن أحد الزوارق.

وقالت مسيهلي إن الجهة التي انطلق منها المهاجرون لم تتضح بعد، مشيرة إلى أنه منذ الثلاثاء تم اعتراض سبع زوارق لتهريب مئات المهاجرين قبالة الساحل الليبي.

كما ذكرت أن نحو 500 مهاجر بينهم تسعة أطفال و43 امرأة، أعيدوا إلى الشاطئ ونقلوا إلى مركز احتجاز في طرابلس، وأن العديد من المهاجرين كانوا منهكين ويعانون من الجفاف.

من جانبها أعلنت منظمة العفو الدولية أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أعيد قسرا أكثر من 7000 شخص إلى معسكرات الاعتقال في ليبيا، بعد أن تم اعتراضهم في البحر.

في وقت سابق من الشهر الحالي، اعترفت السلطات الليبية بأن إحدى سفن حرس السواحل أطلقت عيارات تحذيرية على قارب مهاجرين في المتوسط، في محاولة لمنعه من العبور إلى أوروبا، ما عرض حياة المهاجرين لمزيد من الخطر.