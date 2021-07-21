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منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر ظهور سلالة أكثر خطورة من "دلتا"

21
JULY
2021
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، متحدثا في الدورة 138 للجنة الأولمبية الدولية، إن سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تظهر في العالم، والتي ستصبح أكثر خطورة من متغير "دلتا".
 
وأضاف: "كلما اتسع انتشار فيروس كورونا، ستظهر متغيرات أكثر مع احتمال أن تصبح أكثر خطورة من متغير دلتا الذي يسبب الكثير من الضرر الآن. وكلما زاد عدد المتغيرات، زاد احتمال أن يكون أحدهم قادرًا على تفادي اللقاحات وإعادتنا إلى البداية".
 
وأشار إلى أنه يوجد الآن "أزمة غير مسبوقة" تتطلب "إجراءات غير مسبوقة".
 
الهدف الاساسي
خلال خطابه، أعلن غيبريسوس أيضًا عن الهدف الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة "كوفيد -19". إنه بحلول سبتمبر/ أيلول 2022، سيتم تطعيم 70% من السكان في العالم.
 
في رأيه، يمكن السيطرة على الوباء، ولكن من أجل إنهاء المشكلة، سنكون هناك حاجة إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات.
 
تحدثت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بالفعل عن مخاطر ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، والتي ستصبح أكثر خطورة وعدوى، وستكون السيطرة عليها أكثر صعوبة من الآن. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن الوباء لم ينته بعد.
 
أدرجت منظمة الصحة العالمية أربع سلالات من فيروس كورونا على أنها "مثيرة للقلق": ألفا (بريطاني) وبيتا (جنوب أفريقي) وغاما (برازيلي) ودلتا (هندي). هذا الأخير، وفقًا للخبراء، ينتشر بضعف السرعة مقارنةً بإصدار ووهان الأولي. في الوقت نفسه، حذرت المنظمة، أن العامل الممرض يستمر في التحور.
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