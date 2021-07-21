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روسيا تزيح الستار عن مقاتلتها الجديدة "كش ملك" وتكشف سعرها

21
JULY
2021
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كشفت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للصناعات التكنولوجية أمس، عن مقاتلة Checkmate "كش ملك" الحربية الجديدة من الجيل الخامس.


وقالت: "هذه مقاتلة خفيفة من الجيل الخامس.. هناك مقاتلات مماثلة في العالم، مثل (F-35)، و(كريبين)، و(رافال)، لكننا أخذنا على عاتقنا مهمة تقديم طائرة رخيصة وفعالة للغاية".

 

وأضافت "روستيخ": "لدينا سعر، كما آمل يتراوح بين 25 و30 مليون دولار، فيما الطائرات الأجنبية من هذا النوع تتراوح أسعارها بين 60 و90 مليون دولار".

 

وأشارت إلى أن "المقاتلة الروسية الجديدة ستكون قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 1.9 ألف كم/ساعة، وسيصل مداها إلى حوالي 3 آلاف كيلومتر".


وفي ما يتعلق بالمواصفات الأخرى، قالت "روستيخ": "المقاتلة الروسية الجديدة ستكون مسلحة بصواريخ موجهة وغير موجهة، فضلا عن قنابل جوية".

 

وأضافت: "مركبتنا تستوعب أكبر قدر من الحمولة، حيث يمكنها حمل أكثر من 7 أطنان، وهذا يشمل أنواعا مختلفة من الأسلحة من الصواريخ، والصواريخ الموجهة، والقنابل الجوية، والأسلحة الصغيرة، كما سيتم تزويدها بمدفع رشاش عليها".

 

وتوقعت "روستيخ" أن تدخل المقاتلة "كش ملك" الخدمة بين عامي 2026 و2027.

 

وأشارت الشركة إلى أن المقاتلة "كش ملك" ستستخدم المحرك ذاته المزودة به طائرة "سو 57" المقاتلة من الجيل الخامس.

 

وأضافت "روستيخ": "مركبتنا مختلفة من حيث أنه من الممكن أن تستوعب أكبر قدر من الحمولة - يمكنها حمل أكثر من 7 أطنان. وهذا يشمل أنواعا مختلفة من الأسلحة - الصواريخ والصواريخ الموجهة والقنابل الجوية والأسلحة الصغيرة، كما سيتم تثبيت بندقية رشاشة عليها".

 

وتوقعت  أن تدخل المقاتلة "كش ملك" الخدمة بين عامي 2026 و2027.

 

واطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جولته في معرض "ماكس 2021" الدولي للطيران اليوم على المقاتلة الجديدة وتعرف على مزاياها.

 

ووفقا للمعلومات المتاحة ستنتج الطائرة بثلاثة نماذج بطاقم من طيار واحد، أو طيار وملاح، أو بدون طيار، حسب المهام التي ستوكل لكل نموذج من هذه الطائرة.

روسيا اليوم
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