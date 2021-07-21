موسكو: لن نعيد النظر في قرارنا الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لن تعيد النظر في قرارها الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة.

وأشار ريابكوف خلال مؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة يوم الثلاثاء، إلى أنه "لو كانت الأطراف الأخرى مهتمة بالفعل ببقاء روسيا في المعاهدة، لكانت تصرفاتها مختلفة".

وأضاف أن "الرهان على خضوع روسيا للضغط فشل سابقا وسيفشل الآن أيضا، ونحن سنتبع نهجنا بشأن المعاهدة يتوافق مع مصالحنا الوطنية ومصالح حلفائنا".

وأكد ريابكوف أن روسيا ستلتزم بالمعاهدة بشكل كامل حتى 18 ديسمبر المقبل، اليوم الأخير من مدة عضويتها في المعاهدة.

وجاء في بيان صادر عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أعقاب الاجتماع الافتراضي للدول الأعضاء في معاهدة السماء المفتوحة يوم الثلاثاء، أن المشاركين بحثوا تداعيات انسحاب روسيا من المعاهدة.

يذكر أن قرار انسحاب روسيا من معاهدة السماء المفتوحة دخل حيز التنفيذ يوم 18 يونيو الماضي، وستنتهي صلاحيات والتزامات روسيا بموجب المعاهدة نهائيافي 18 ديسمبر المقبل.

وانسحبت روسيا من المعاهدة بعد أن قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بخطوة مماثلة العام الماضي.