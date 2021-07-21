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بيزوس: رحلتي إلى الفضاء عززت التزامي تجاه منع تغير المناخ

21
JULY
2021
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قال الملياردير الأمريكي ومؤسس موقع "أمازون" جيف بيزوس إن رحلته إلى الفضاء عززت التزامه بمعالجة تغير المناخ والقضايا البيئية.

وأشار بيزوس إلى أن إطلاق مركبته "بلو أوروجين" إلى الفضاء "مهمة لبناء مسار للأجيال القادمة للسفر إلى الفضاء والتذكير بهشاشة كوكب الأرض"، مضيفا: "علينا أن نخطّ طريقنا إلى الفضاء حتى يتمكن أطفالنا وأطفالهم من بناء المستقبل".

ورأى أنه "يجب نقل جميع الصناعات الثقيلة والتي تسبب تلوثا للبيئة إلى الفضاء والحفاظ على الأرض"، وقال: "سيستغرق ذلك عقودا عديدة ولكن يجب علينا أن نبدأ".

وأكد بيزوس أنه "بالنسبة لي، فهذا يعزز التزامي تجاه تغير المناخ والبيئة.. عندما تنظر إلى الكوكب ، لا توجد حدود... لا يوجد شيء، إنه كوكب واحد ونحن نتشاركه ، وهو هش".

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