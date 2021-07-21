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لندن قلقة إزاء إعلان أردوغان عن إعادة فتح حي فاروشا في قبرص

21
JULY
2021
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أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن قلق لندن إزاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إعادة فتح حي فاروشا في مدينة فاماغوستا القبرصية بصورة جزئية.

 

وكتب راب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "هذه الخطوة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وتهدد بتقويض عملية التسوية في قبرص".

وأضاف أن لندن تجري مشاورات طارئة حول هذا الموضوع مع سائر الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

وأعلنت السلطات في الجزء الشمالي من قبرص اليوم الثلاثاء عن فتح حي فاروشا الذي سبق أن كان نقطة جذب سياحية، ما أثار غضب القبارصة اليونانيين الذين اتهموا الجانب التركي بالتخطيط لسلب أراضي اليونانيين.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل عن "قلقه" لإعلان الرئيس التركي إعادة فتح فاروشا، معتبرا ذلك خطوة "غير مقبولة".

وجدد بوريل تأكيد الاتحاد الأوروبي على "ضرورة تفادي الخطوات الأحادية المنافية للقانون الدولي، والاستفزازات الجديدة التي يمكن أن تزيد التوترات في الجزيرة وتهدد استئناف مفاوضات التسوية القبرصية".

وفاروشا حي جنوبي مدينة فاماغوستا القبرصية، وكان منطقة سياحية مهمة قبل اجتياح تركيا لقبرص عام 1974 حينما فر سكانه وأصبح تحت السيطرة التركية، وظل مهجورا منذ ذلك الحين.

وفي أكتوبر 2020، أصدرت سلطات فاماغوستا المدعومة من تركيا قرارا بإعادة افتتاح أحد شوارع فاروشا يؤدي إلى ساحل المدينة، في خطوة أثارت استياء القبارصة اليونانيين.

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