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قوات تيغراي تأسر رئيس عمليات القيادة الشرقية في الجيش الإثيوبي

20
JULY
2021
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أصدرت القوات العسكرية لجبهة تحرير تيغراي بيانا كشفت فيه هوية أحد أهم أسراها من القوات الإثيوبية النظامية.

وقالت الجبهة في بيانها العسكري إن العقيد أول ياسين، رئيس عمليات القيادة الشرقية للجيش الإثيوبي في قبضة جيش تيغراي.

ونشر نشطاء ومدونون صورا قالوا إنها للعقيد أول ياسين الذي سقط بيد قوات جبهة تحرير تيغراي.

 

وتحتجز قوات تيغراي نحو 5 آلاف من القوات الحكومية الإثيوبية التي هاجمت الإقليم، بعد إطلاق سراح ألف أسير، مشيرة إلى أنها ستحاكم كبار الضباط المأسورين لديها.

وقال زعيم الجبهة دبرصيون جبرمكئيل في تصريح لوكالة "رويترز" إن قوات الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا "أطلقت سراح نحو ألف من جنود القوات الحكومية الذين أسرتهم خلال معارك الآونة الأخيرة، بينما يستعد الجانبان لمواجهة على أراض متنازع عليها في غرب المنطقة".

وأضاف: "ما يزيد على 5000 (جندي) لا يزالون معنا وسنبقي على كبار الضباط الذين سيخضعون للمحاكمة".

ولفت إلى أن "الجنود اقتيدوا إلى حدود تيغراي الجنوبية مع منطقة أمهرة الجمعة".

وتدور حرب بين الجانبين منذ نحو 8 أشهر بعدما تمكنت قوات الحكومة الإثيوبية من السيطرة على مكيلي عاصمة تيغراي بعد 3 أسابيع، لكن قوات الإقليم عادت لتستعيد معظم مناطق الإقليم وعاصمته، وتواصل حاليا قتالها لاستعادتها حتى حدود ما قبل الحرب.

المصدر: وكالات

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