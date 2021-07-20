زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة.

وبحسب الهيئة الأمريكية، تم رصد الهزة الأرضية عند الساعة (20:30 مساء الاثنين بالتوقيت العالمي 23.30 - بتوقيت موسكو).

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 163 كم جنوب شرقي مدينة لورينغاو في بابوا غينيا الجديدة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

لم تحذر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، من موجات تسونامي.

كما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو دمار.

وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادي، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 بالمائة من البراكين النشطة في العالم.